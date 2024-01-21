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Дю Плесси победил Стрикленда в главном бою UFC 297

Дю Плесси победил Стрикленда в главном бою UFC 297
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Завершился главный поединок турнира UFC 297, состоявшегося в Торонто (Канада). Чемпион в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд (28-5) встретился с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (19-2).

Дю Плесси со старта пошёл вперёд, однако Стрикленд сразу же обозначил своё преимущество в работе рук, набирая очки преимущественно джебом.

Во втором раунде ситуация не изменилась, дю Плесси шёл вперёд, но часто промахивался, Стрикленд же работал от соперника и берёг силы.

В третьем раунде дю Плесси начал активней сокращать дистанцию и чаще попадать акцентированными ударами. Стрикленд же перестал успевать разрывать дистанцию в попытке уйти от атак соперника. Под конец четвёртой пятиминутки южноафриканец отметился тейкдауном.

Пятый раунд бойцы провели в центре клетки, регулярно беспокоя друг друга результативными атаками.

Результат поединка: победа дю Плесси раздельным решением (49-48, 48-49, 49-48).

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