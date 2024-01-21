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Чимаев обратился к дю Плесси после его победы над Стриклендом

Чимаев обратился к дю Плесси после его победы над Стриклендом
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев обратился к южноафриканцу Дрикусу дю Плесси после его победы над американцем Шоном Стриклендом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 21 января, в Торонто (Канада) и завершился победой дю Плесси раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48).

«Скоро увидимся, Биплиси. UFC 300», — написал Чимаев в социальных сетях.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.

Чимаев в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, одолел раздельным решением нигерийца Камару Усмана.

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