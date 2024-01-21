Стрикленд обратился к болельщикам после поражения от дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд обратился к болельщикам после поражения в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся сегодня, 21 января, в Торонто (Канада).

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48) и стал новым обладателем титула.

«Огромное спасибо всем, кто поддержал меня!!! Получил удар головой, посёкший мне глаз, потребовалась пара раундов, чтобы привыкнуть к крови, заливавшей глаза. Отстойно проигрывать так, но такова игра! Я считал, что победил, несмотря на то что не видел левым глазом, но это жизнь!» — написал Стрикленд в социальных сетях.

Ранее Дана Уайт назвал свой счёт в поединке Стрикленд — дю Плесси.