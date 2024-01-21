Менеджер Копылова — об участии Романа на UFC 298: вероятность не нулевая

Александр Скаредин, менеджер бойца UFC Романа Копылова, прояснил ситуацию с возможным участием россиянина на турнире по смешанным единоборствам UFC 298.

«Всем привет! Суть в том, что это не свершившийся факт. За последние два месяца Роман был готов к нескольким поединкам с подобной же ситуацией. Результат мы знаем. Мы уведомили UFC о том, что готовы. Дальше — ждём. Вероятность, что бой будет — не нулевая, но до того, как нам контракт пришлют, я бы не стал утверждать, что все будет», – написал Скаредин в соцсетях.

Ранее стало известно о том, что российский Роман Копылов выступит на турнире UFC 298, который состоится 18 февраля в Анахайме (США). По сведениям инсайдера Марселя Дорффа, на предстоящем ивенте россиянин подерётся с американцем Энтони Эрнандесом, который остался без соперника после того, как из турнира выбыл Икрам Алискеров.