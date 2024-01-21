Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Копылова — об участии Романа на UFC 298: вероятность не нулевая

Менеджер Копылова — об участии Романа на UFC 298: вероятность не нулевая
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Скаредин, менеджер бойца UFC Романа Копылова, прояснил ситуацию с возможным участием россиянина на турнире по смешанным единоборствам UFC 298.

«Всем привет! Суть в том, что это не свершившийся факт. За последние два месяца Роман был готов к нескольким поединкам с подобной же ситуацией. Результат мы знаем. Мы уведомили UFC о том, что готовы. Дальше — ждём. Вероятность, что бой будет — не нулевая, но до того, как нам контракт пришлют, я бы не стал утверждать, что все будет», – написал Скаредин в соцсетях.

Ранее стало известно о том, что российский Роман Копылов выступит на турнире UFC 298, который состоится 18 февраля в Анахайме (США). По сведениям инсайдера Марселя Дорффа, на предстоящем ивенте россиянин подерётся с американцем Энтони Эрнандесом, который остался без соперника после того, как из турнира выбыл Икрам Алискеров.

Материалы по теме
«Готов выйти на замену». Копылов высказался о возможности боя на UFC 298
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android