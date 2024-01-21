Пеннингтон прокомментировала победу над Силвой

Американка Ракель Пеннингтон прокомментировала свою победу в бою за вакантный титул UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) с бразильянкой Майрой Буэно Силвой из Бразилии.

«Чемпион мира в легчайшем весе! Сбылась мечта 14-ти лет! Каждая вершина горы находится в пределах досягаемости, если продолжать подниматься. Продолжай верить. Не слушайте никого, кто пытается сбить вас с пути, и помните, что самый трудный подъем в любом случае будет внутри вас самих», – написала Пеннингтон в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня в в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В со-главном событии Ракель Пеннингтон победила Майру Буэно Силву единогласным решением (49-46, 49-46, 49-45) и стала новой чемпионкой в легчайшем весе.