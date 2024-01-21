Бивол — о поединке с Бетербиевым: моё самое сложное испытание

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от возможного поединка со своим соотечественником Артуром Бетербиевым, который владеет титулами WBC, IBF и WBO.

«Он очень сильный, как камень. Его удары очень тяжелые… Честно говоря, я считаю, что это моё самое сложное испытание. Он физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника. Многие говорят о его силе, но забывают о технике. Мне нравится умный бокс, я верю, что покажу этот бокс, и я надеюсь, что это превзойдет силу. Я надеюсь, что эти навыки должны победить», — приводит слова Бивола Matchroom Boxing.

Ранее Дмитрий Бивол прокомментировал победу Артура Бетербиева в поединке с британцем Каллумом Смитом, который состоялся 14 января в Монреале (Канада).