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Тэйлор назвал фаворита в бою между Фьюри и Усиком

Тэйлор назвал фаворита в бою между Фьюри и Усиком
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в суперлёгком весе Джош Тэйлор поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Полагаю, что хороший большой боец побьёт хорошего маленького бойца. Я считаю Фьюри слишком большой. Я думаю, он постарается использовать это как преимущество. Вы видели, что Усик не любит удары по нижнему этажу, но отталкиваясь от двух крайних выступлений, Фьюри также не выглядел отлично. Так что это тяжёлый поединок для прогноза. Я уверен, что победит Фьюри, но считаю, что у Усика есть стили и атрибуты, чтобы быть его ночным кошмаром. Я вот просто думаю, что бой может пойти по одному или двум путям. Это может быть действительно неудобный поединок для Тайсона, или Тайсон пойдёт вперёд, использует свой природный вес, силу, размер и постарается его задавить. Но я вижу, что Тайсон фаворит», – сказал Тэйлор в интервью IFL TV.

Напомним, бой Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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