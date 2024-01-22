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Евлоев отреагировал на резкое заявление Даны Уайта об испорченном из-за его боя настроении

Евлоев отреагировал на резкое заявление Даны Уайта об испорченном из-за его боя настроении
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, отреагировал на недавнюю критику со стороны президента промоушена Даны Уайта. Мовсар разместил пост у себя в соцсетях, где опубликовал одно из предложений из цитаты Уайта на английском языке.

«Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел», — говорится в сообщении Евлоева, при этом подчёркивается, что слова принадлежат главе UFC.

К сообщению Мовсар прикрепил своё фото:

Фото: Из соцсетей Мовсара Евлоева

Напомним, помимо прочего, Уайт заявил, что поединок Евлоева испортил настроение всей арене и Мовсару нужно это принять во внимание. Это заявление Дана сделал после выступления россиянина на турнире UFC 297 в Торонто (Канада), где он проводил бой с британцем Арнольдом Алленом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Евлоева единогласным решением судей.

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