Источник: спарринг-партнёр Фьюри для боя с Усиком решил уйти от Тайсона

28-летний австралийский боксёр Джай Опетайя, прибывший в тренировочный лагерь чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, принял решение вернуться в Австралию. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Бен Деймон.

Напомним, Опетайя выступал в качестве спарринг-партнёра Фьюри для его подготовки к поединку с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком.

Сообщается, что Опетайя решил вернуться в Австралию, так как в тренировочном лагере Тайсона ему было непросто найти себе спарринг-партнёра. Джай продолжает подготовку к поединку с латвийцем Майрисом Бриедисом.

Напомним, Фьюри и Усик проведут бой 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри: