Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский чемпион WBA International дебютирует в кулачных боях

Российский чемпион WBA International дебютирует в кулачных боях
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксер, обладатель титулов чемпиона WBA Oriental, IBF Inter-Continental и EBP в первом тяжёлом весе Юрий Кашинский дебютирует в кулачных боях. 27 января в Екатеринбурге он впервые выйдет на ринг, чтобы встретиться с опытным кулачником Германом Скобенко. Поединок станет соглавным событием турнира RCC Hard 5.

Фото: Юрий Кашинский

Карьера Кашинского в профессиональном боксе началась в 2013 году. За 10 лет он успел одержать 22 победы и добраться до рейтинга сильнейших боксёров в WBC, WBA и IBF, дважды выходил на отборочные поединки по линии IBF. Сейчас Кашинский входит в топ-3 лучших боксёров России и готов открыть для себя новый этап карьеры.

Скобенко тоже выходец из бокса, но его опыт в кулачных поединках гораздо более весомый, чем у соперника. За спиной Германа уже девять поединков на голых кулаках и статус одной из звёзд RCC.

Материалы по теме
Шлеменко отреагировал на переход Исмаилова в ACA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android