Российский чемпион WBA International дебютирует в кулачных боях

Российский боксер, обладатель титулов чемпиона WBA Oriental, IBF Inter-Continental и EBP в первом тяжёлом весе Юрий Кашинский дебютирует в кулачных боях. 27 января в Екатеринбурге он впервые выйдет на ринг, чтобы встретиться с опытным кулачником Германом Скобенко. Поединок станет соглавным событием турнира RCC Hard 5.

Фото: Юрий Кашинский

Карьера Кашинского в профессиональном боксе началась в 2013 году. За 10 лет он успел одержать 22 победы и добраться до рейтинга сильнейших боксёров в WBC, WBA и IBF, дважды выходил на отборочные поединки по линии IBF. Сейчас Кашинский входит в топ-3 лучших боксёров России и готов открыть для себя новый этап карьеры.

Скобенко тоже выходец из бокса, но его опыт в кулачных поединках гораздо более весомый, чем у соперника. За спиной Германа уже девять поединков на голых кулаках и статус одной из звёзд RCC.