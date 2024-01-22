Новый чемпион UFC дю Плесси объяснил, почему не планирует драться с Чимаевым

Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, почему его не интересует поединок с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым. Ранее Чимаев говорил, что готов встретиться с дю Плесси на UFC 300. По мнению Дрикуса, в противостоянии с Хамзатом нет никакого смысла.

«Есть соперники, бои с которыми имеют смысл, но я не хочу биться с теми соперниками, в поединках с которыми нет смысла», — сказал южноафриканец на пресс-конференции.

Дю Плесси стал чемпионом промоушена Даны Уайта после того, как одержал победу в поединке с американцем Шоном Стриклендом. Они встречались в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада). Бой продлился всю дистанцию и завершился раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца.