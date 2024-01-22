Тайсон Фьюри встретился с Фрэнсисом Нганну после октябрьского боя

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (Великобритания) встретился с бывшим соперником, франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Прославленные спортсмены пересеклись на премии Joy Awards. Церемония состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На кадрах видно, что оба сохранили друг к другу хорошее отношение: боксёр и боец обменились рукопожатием.

Тайсон Фьюри встретился с Фрэнсисом Нганну:

Напомним, бой между Фьюри и Нганну проходил 29 октября 2023 года в Эр-Рияде. Тайсон победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Некоторые бойцы и эксперты посчитали, что победителем нужно было признать Нганну.