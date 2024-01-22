Гаджиев оценил шансы Евлоева на титульник в UFC после резкой критики от Даны Уайта

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал недавнее высказывание президента UFC Даны Уайта в адрес Мовсара Евлоева после поединка россиянина с британцем Арнольдом Алленом на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Помимо прочего, Уайт сказал, что бой Евлоева испортил настроение всей арене, а противостояние получилось самым скучным из тех, что кто-либо когда-то видел.

«Имеет ли Мовсар титульные перспективы? В первую очередь давайте поздравим нашего соотечественника. 18-0 – безупречный рекорд. Да, скучноватая манера ведения боя, но на него давит огромная ответственность. Я уверен, друзья, тренеры сказали ему примерно следующее: «Мовсар, не обращай внимание на то как. Самое главное – побеждай. Нам сейчас просто нужны победы».

Даже если таких побед будет ещё две или три, UFC всё равно даст титульник. Мовсар имеет все основания на то, чтобы за титул побороться. Что бы ни говорили о манере боя, Мовсар по-прежнему один из претендентов на титул, а сейчас ещё в большей мере», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.