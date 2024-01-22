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«Титульник не увидишь». Гаджиев — об ультиматуме, который Уайт должен поставить Евлоеву

«Титульник не увидишь». Гаджиев — об ультиматуме, который Уайт должен поставить Евлоеву
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как поступил бы на месте президента лиги UFC Даны Уайта, чтобы сподвигнуть российского бойца Мовсара Евлоева на более рискованные действия во время поединков. Ранее Уайт раскритиковал Евлоева за скучную манеру боя. В последнем противостоянии Мовсар единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена.

«Что бы я сделал на месте Даны? Я бы поставил ему ультиматум. Дана же игрок по большому счёту. Он должен сказать: «Мовсар, пока ты не выиграешь досрочно, титульник ты не увидишь». И тогда наш спортсмен, наверно, где-то будет более рисковым, чем сейчас. Ещё раз поздравляю Мовсара. Аллен тоже молодец. Забрал третий раунд в сложном бою», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

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