«Под присмотром». Вадим Немков показал фото с 47-летним Фёдором Емельяненко

Лидер рейтинга P4P Bellator Вадим Немков (Россия) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с поклонниками свежей фотографией. Снимок был сделан на тренировке. Вместе с Вадимом на фото присутствует его старший брат Виктор, а также легенда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, которому сейчас 47 лет.

«Подготовка под присмотром», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Вадима Немкова

В последнем бою, который проходил на турнире Bellator 297 в 2023 году, в ночь с 16 на 17 июня мск, Вадим сражался с представителем Кубы Йоэлем Ромеро. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось победой россиянина единогласным решением судей. На счету Немкова 16 побед и два поражения в ММА.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: