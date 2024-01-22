Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Под присмотром». Вадим Немков показал фото с 47-летним Фёдором Емельяненко

«Под присмотром». Вадим Немков показал фото с 47-летним Фёдором Емельяненко
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер рейтинга P4P Bellator Вадим Немков (Россия) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с поклонниками свежей фотографией. Снимок был сделан на тренировке. Вместе с Вадимом на фото присутствует его старший брат Виктор, а также легенда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, которому сейчас 47 лет.

«Подготовка под присмотром», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Вадима Немкова

В последнем бою, который проходил на турнире Bellator 297 в 2023 году, в ночь с 16 на 17 июня мск, Вадим сражался с представителем Кубы Йоэлем Ромеро. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось победой россиянина единогласным решением судей. На счету Немкова 16 побед и два поражения в ММА.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

Материалы по теме
Немков не котируется у шейхов. Разбираем грядущий супертурнир PFL vs Bellator
Немков не котируется у шейхов. Разбираем грядущий супертурнир PFL vs Bellator
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android