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Боец UFC Двалишвили заявил, что его ограбили в Лас-Вегасе

Боец UFC Двалишвили заявил, что его ограбили в Лас-Вегасе
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Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили сообщил, что его ограбили в Лас-Вегасе (США).

По словам спортсмена, злоумышленники проникли в его машину, которую он забыл закрыть, и украли кошелёк. Позже они попытались угнать авто, однако в дело вмешался сосед бойца.

«Я не запер дверь своей машины прошлой ночью, а какие-то неудачники проверяли двери машин в моём районе. Они украли мой бумажник. Они вернулись, чтобы попытаться угнать машину, но мой сосед накричал на них, и они убежали, как трусы», – написал Двалишвили в социальных сетях.

Двалишвили не выступал с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 победил единогласным решением российского экс-чемпиона Петра Яна.

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