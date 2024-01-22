Роган: как насчёт реванша Стрикленда и дю Плесси на UFC 300?

Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал результат титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между соотечественником Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Напомним, поединок бойцов состоялся 21 января в Торонто (Канада) и завершился победой дю Плесси раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48).

«Послушайте, а хочет ли Адесанья возвращаться и драться с Дрикусом? Как насчёт реванша на UFC 300? Если Адесанья не сможет выступить, это будет хороший бой. Реванш получится хорошим. Хотя для любого из этих парней это быстрый поворот», — сказал Роган во время прямого эфира в социальных сетях.

Ранее Дана Уайт назвал свой счёт в поединке Стрикленд — дю Плесси.