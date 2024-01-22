Евлоев назвал фаворита в бою Волкановски — Топурия

Непобеждённый российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем титульном поединке между австралийцем Алексом Волкановски и грузином Илией Топурией, который состоится 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Волкановски по-прежнему силён, дело не только в Илии. Топурия не проигрывал и, очевидно, имеет шансы на победу, но мой фаворит по-прежнему Алекс. Хотя для меня было бы лучше, если бы победил Илия», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.