Экс-чемпион Мора сказал, что станет решающим фактором в бою Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира, а ныне аналитик Серхио Мора высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я отдам предпочтение Тайсонe Фьюри. Дело не в последних боях и дело не в стилях. Размер имеет значение, и разница в габаритах будет слишком большой. Если бы Фьюри был стоячей мишенью, то я бы отдал предпочтение Усику, он великолепен, но учитывая тот факт, что Фьюри двигается, финтит, наваливается, бьёт из клинча и рвёт дистанцию…. Размер имеет значение независимо от того, насколько вы хороши как боксёр», — сказал Мора в эфире DAZN.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Фьюри победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов WBA, IBF и WBO.