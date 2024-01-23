Антонио Тарвер назвал трёх лучших действующих боксёров мира

Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер назвал, по его мнению, трёх лучших действующих боксёров мира.

«Теренс [Кроуфорд]. Джервонта Дэвис. А затем, кто бы ни проявил себя первым, Хейни или Шакур [Стивенсон]. Возможно, у них всё получится, и они станут лучшими из урожая. Но сейчас им не хватает кое-каких мелочей», — сказал Тарвер в YouTube-подкасте Шона Портера.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.