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«Иду за ноликом». Волкановски показал актуальную форму перед боем с Топурией

«Иду за ноликом». Волкановски показал актуальную форму перед боем с Топурией
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски продолжает подготовку к поединку с непобеждённым грузином Илией Топурией, который состоится 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Иду за ноликом», — написал Волкановски в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

из личного архива Алекса Волкановски

из личного архива Алекса Волкановски

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Волкановски в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, уступил техническим нокаутом чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.

Ранее Мовсар Евлоев назвал фаворита в бою Волкановски – Топурия.

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