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«Россия с тобой». Боец UFC выбрал между Стриклендом и дю Плесси после их боя

«Россия с тобой». Боец UFC выбрал между Стриклендом и дю Плесси после их боя
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Денис Тюлюлин поддержал американца Шона Стрикленда после его поединка с представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом дю Плесси. Их бой проходил на турнире UFC 297 и завершился в пользу дю Плесси раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

«Россия с тобой», — написал Тюлюлин в социальных сетях под одним из постов американца.

После поражения в поединке с дю Плесси Стрикленд лишился чемпионского пояса промоушена Даны Уайта. В общей сложности Шон принял участие в 34 боях, 28 из которых завершились в его пользу. Шесть раз американский боец терпел поражения.

Ранее своего победителя в бою Стрикленда и дю Плесси назвал непобеждённый боец ММА Хамзат Чимаев.

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