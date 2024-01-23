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Хасбик сделал подарок Эрлингу Холанду через Хабиба

Хасбик сделал подарок Эрлингу Холанду через Хабиба
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с 23-летним норвежским нападающим футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Во время встречи Холанду передали посылку от российского блогера и амбассадора UFC Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик.

«Спасибо, Хасбулла. Всего наилучшего!» — поблагодарил Эрлинг.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами.

Появились кадры с Хасбиком в игре UFC 5:

Ранее сообщалось, что футболист восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам с общей группой игроков.

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