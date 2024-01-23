Чемпион WBA Евгений Тищенко стал тренером фиджитал-команды

Олимпийский чемпион по боксу и действующий чемпион мира WBA Евгений Тищенко вошёл в тренерский штаб команды Gamers of Future, которая примет участие в «Играх Будущего 2024» в дисциплине фиджитал-единоборств.

Тищенко вместе с известным бойцом смешанных единоборств (ММА) Иваном Штырковым будет готовить бойцов к выступлениям. Спортсменов ждут бои по правилам Союза ММА России и схватки в игре Mortal Kombat 11. Турнир состоится 22 и 23 февраля в Казани, а за призовой фонд в $ 500 тыс. будет бороться восемь команд со всего мира.

Недавно Тищенко поделился мыслями относительно победы своего соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева в поединке с представителем Великобритании Каллумом Смитом.