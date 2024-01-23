«Универсамовские? Разъезд». Усман Нурмагомедов и Мазепин — о фото с Хабибом

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, прокомментировал недавнее фото своего двоюродного брата, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим гонщиком Формулы-1 Никитой Мазепиным.

«Универсамовские?» — написал в комментариях под фото Усман.

«Разъезд», — ответил Мазепин.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Своей перепиской Нурмагомедов и Мазепин обыграли недавний российский сериал «Слово пацана», где фигурировали две вышеназванные группировки.

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».