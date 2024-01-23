Тренер Нганну рассказал, что должен сделать Фьюри, чтобы победить Усика

Дьюи Купер, тренер экс-обладателя UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну, высказал мнение, что британскому чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри следует использовать преимущества в габаритах, чтобы добиться победы в поединке с украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO. Их бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

«Усик очень талантлив. Он быстр, опытен и имеет в своём послужном списке олимпийскую золотую медаль. Это опытный боксёр, который не устаёт во время боёв. Чтобы добиться успеха, Тайсон должен навязать ему свою волю, использовать клинч, наваливаться на него и утомлять. Боксировать грязно и действовать жёстко.

Фьюри нужно использовать своё преимущество в размерах. При этом это также опасно, потому что Усик умеет бить. Он скользкий и левша, так что бой будет трудным», — приводит слова Купера Daily Express.