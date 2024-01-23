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Тренер Нганну назвал ошибку Джошуа, из-за которой он проиграл в бою с Усиком

Тренер Нганну назвал ошибку Джошуа, из-за которой он проиграл в бою с Усиком
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Дьюи Купер, тренер бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну, указал на ошибку британского боксёра Энтони Джошуа, которую он допустил в последнем поединке с украинцем Александром Усиком. Джошуа встречался с Усиком дважды и всякий раз терпел поражения.

«Ошибка, которую допустил Энтони Джошуа в бою с Усиком, заключалась в том, что он слишком часто пытался боксировать дружелюбно», — приводит слова Купера Daily Express.

Ранее Дьюи дал совет чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри (Великобритания) в поединке с Усиком действовать агрессивно, чтобы не повторить ошибку Джошуа. По словам тренера Нганну, Тайсону следует использовать свои габариты.

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