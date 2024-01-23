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Сеиго Акуи победил украинца Далакяна, став новым чемпионом WBA в наилегчайшем весе

Сеиго Акуи победил украинца Далакяна, став новым чемпионом WBA в наилегчайшем весе
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В Осаке (Япония) состоялся турнир по боксу, в рамках которого прошёл титульный поединок между чемпионом WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), украинцем Артёмом Далакяном и японским боксёром Сеиго Акуи.

Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу спортсмена из Японии. Победу он добыл единогласным решением судей. Таким образом, Акуи стал новым чемпионом WBA в наилегчайшем весе.

Отметим, что для Далакяна это была уже седьмая защита чемпионского пояса. Его обладателем он стал в феврале 2018 года. Акуи шёл на серии из шести побед, четыре из которых он одержал нокаутом.

В общей сложности в активе Акуи 19 побед при двух поражениях. На счету Далакяна в профессиональной карьере 22 победы при одном поражении.

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