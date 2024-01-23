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Аспиналл указал на подлинную причину нежелания UFC устроить ему бой с Джоном Джонсом

Аспиналл указал на подлинную причину нежелания UFC устроить ему бой с Джоном Джонсом
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Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл предположил, почему промоушен Даны Уайта до сих пор не организовал ему поединок с действующим чемпионом дивизиона, американцем Джоном Джонсом. По мнению Тома, всему виной могут быть деньги.

«UFC не хочет этого боя. Я не знаю, почему так. Наверное, из-за денег. Не знаю, что происходит, это совершенно неслыханно. Да, Джон Джонс сейчас нездоров, но он поправится. И тот факт, что, когда это случится, мы не подерёмся, совершенно возмутителен. Я думал, что бой за временный титул подразумевал, что я получу титульный шанс. И теперь я очень разочарован, что меня отодвинули в сторону. Мне это не нравится», – приводит слова Аспиналла OLBG.

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