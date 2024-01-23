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Аманда Нуньес может возобновить карьеру

Аманда Нуньес может возобновить карьеру
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Бывшая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес ответила на вопрос о возможном возвращении в бои. Бразильянка не стала исключать вариант, при котором она возобновит свою карьеру.

«Я чувствую, что я ещё молода и свежа. Это моя работа, которую я очень люблю, так что, даже не знаю. Мне по-прежнему нравится ходить в зал. Я всё ещё считаю себя чемпионом, так что посмотрим», – заявила Нуньес в интервью Меган Оливи

Аманде Нуньес 35 лет. Она является бывшей обладательницей титулов UFC в легчайшем и полулегком весе. Профессиональный рекорд бразильянки в смешанных единоборствах составляет 23-5. Свой последний поединок Аманда провела 10 июня 2023 года на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). Тогда она единогласным решением судей одолел Ирэн Алдану. После победы Нуньес объявила о завершении своей спортивной карьеры.

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