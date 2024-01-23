Фёдор Емельяненко – о поединке с Майком Тайсоном: согласие с двух сторон есть

Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко рассказал о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном по правилам бокса. Последний император заявил о том, что обе стороны согласны на бой. По словам Фёдора, осталось лишь уладить финансовый вопрос для проведения поединка с американцем.

«Бой планировалось провести в Саудовской Аравии, прошло несколько раундов переговоров с участием моих представителей, и представителей Тайсона. Бой будет по правилам бокса. Не думаю, что это будет 12 раундов, но регламент ещё будет обсуждаться. Согласие с двух сторон есть, но должно быть финансирование. Сейчас все уперлось в финансирование, но в ближайшее время, думаю, всё будет. Надеюсь, что все получится», – сказал Фёдор Емельяненко на YouTube-канале Сергея Лодыги.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил о желании провести бой по правилам бокса с Майком Тайсоном. Однако американец отказался драться с российским бойцом в знак уважения.

Напомним, Фёдору Емельяненко 47 лет. Майку Тайсону 57 лет. Россиянин завершил свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в феврале 2023 года. Американец обьявил о завершении карьеры в 2005 году.