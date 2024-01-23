Емельяненко рассказал, почему закончил выступать в MMA

Легенда боёв Фёдор Емельяненко высказался о решении завершить карьеру в смешанных единоборствах. Российский спортсмен дал понять, что его организм перестал на должном уровне переносить необходимые нагрузки. При этом Последний император готов выступать по правилам бокса.

«Я готовлюсь, я в форме, тренируюсь в Москве. По ММА я закончил. Уже сам чувствую, что мой организм не вытягивает ММА. Я могу работать, но происходят обострения, а в боксе всё благополучно – я могу и тренироваться, и готовиться, и выполнять все нагрузки», – заявил Фёдор Емельяненко на YouTube-канале Сергея Лодыги.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о том, что он ведёт переговоры с американцем Майком Тайсоном о проведении боксёрского поединка в Саудовской Аравии.

Напомним, Фёдору Емельяненко 47 лет. Он закончил выступать в смешанных единоборствах в феврале 2023 года, когда досрочно проиграл Райану Бейдеру из США на турнире лиги Bellator.