Чимаев — о спаррингах со Стриклендом: я ежедневно избивал его в зале

Популярный арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев рассказал о спаррингах с бывшим чемпионом UFC в средней весовой категории Шоном Стриклендом. Борз заявил о том, что он избивал американца на тренировках.

«Спросите Стрикленда, кто ежедневно избивал его в зале? Сколько раз я его сабмитил? Сколько раз я его избивал? В итоге он пошёл к своему тренеру и сказал: «Пожалуйста, скажи этому парню, чтобы работал полегче». Он пытается строить из себя мужика, но это не так», – сказал Чимаев на канале ESPN MMA.

Ранее Хамзат Чимаев заявил, что готов выступить на турнире UFC 300, который состоится 13 апреля в Лас-Вегасе (США). В команде Борза подтвердили данную информацию.

Напомним, Хамзат Чимаев сейчас занимает девятое место в рейтинге средней весовой категории UFC. Его рекорд в смешанных единоборствах составляет 13-0.