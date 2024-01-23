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Хамзат Чимаев назвал «особенного» бойца в UFC

Хамзат Чимаев назвал «особенного» бойца в UFC
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Известный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ответил на вопрос о том, какого бойца в лучшем промоушене мира можно назвать «особенным».

«Многие ребята умеют делать особенные вещи. Макс Холлоуэй – это один них. Макс никогда не опускает руки и всегда идёт вперёд. Никто не может выбрасывать столько ударов, сколько он. Это особенное качество. Некоторые парни выбрасывают по 50 ударов за бой, а он — около 500», – сказал Хамзат Чимаев в интервью ESPN MMA.

Профессиональный рекорд Макса Холлоуэя в смешанных единоборствах составляет 25-7. Он является бывшим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории. Свой следующий поединок американец проведёт против своего соотечественника Джастина Гэтжи, который владеет титулом BMF. Они подерутся 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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