Бивол рассказал, когда объявят дату его боя с Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил о том, что его поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым, который владеет титулами WBC, IBF и WBO, реален. По словам Бивола, уже скоро данный бой могут анонсировать.

«Насколько реальна встреча с Бетербиевым? Да, она реальна. Мне даже звонил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх и спрашивал, готов ли я. Естественно, я ответил, что готов: Наша команда договорилась об условиях, теперь у меня спрашивали по дате. Теперь нужно ждать, когда они договорятся с Top Rank и объявят дату. Думаю, объявление о нашем бое состоится уже скоро», — приводит слова Бивола «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрий Бивол выиграл в 22 поединках из 22 в боксе. Артур Бетербиев также имеет идеальный рекорд — 20-0. В этом году российские боксёры могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.