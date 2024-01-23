Экс-чемпион UFC Биспинг дал совет Чимаеву

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Майкл Биспинг прокомментировал слова непобеждённого чеченского проспекта Хамзата Чимаева, который рискует остаться без титульного боя в средней весовой категории UFC.

«Да, Уайт говорил о титульнике для Чимаева. Но Хамзат получил травму. Сейчас Чимаеву нужно оставаться в стороне и ждать своей очереди. Хотя нет, я большой фанат Хамзата. Возможно, ему следует подраться с кем-то. Но нельзя просто оставаться в стороне! Да, тебе обещали титульный бой, но ты сам не смог поехать в Канаду из-за травмы! Конечно, это не твоя вина, я понимаю разочарование. Но мы живём в жестоком мире», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Ранее Хамзат Чимаев сообщил о том, что генеральный директор UFC Дана Уайт пообещал дать ему бой за титул чемпиона UFC в средней весовой категории, которым завладел южноамериканец Дрикус дю Плесси, победивший американца Шона Стрикленда раздельным решением судей на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Однако сегодня в интервью ESPN Борз намекнул на то, что его могут оставить без боя за пояс.

Напомним, профессиональный рекорд Чимаева в смешанных составляет 13-0. Хамзат располагается на девятом месте рейтинга UFC.