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Адесанья возобновил тренировки после вызова дю Плесси

Адесанья возобновил тренировки после вызова дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья вернулся к тренировкам после небольшой паузы в карьере. Об этом Иззи сообщил в своих социальных сетях.

«Ох, это снова мы», – написал Адесанья.

Ранее, 21 января, в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии мероприятия южноафриканец Дрикус дю Плесси разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Бой прошёл всю дистанцию. По итогам пяти раундов Дрикус одержал победу раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем дивизионе. После этого дю Плесси бросил вызов Исраэлю Адесанье. Иззи, в свою очередь, принял вызов.

Напомним, в сентябре Исраэль Адесанья Адесанья единогласным решением судей проиграл Шону Стрикленду. После поражения Иззи заявил о том, что возьмёт паузу в карьере.

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