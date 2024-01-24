Миочич отказался от боя с Аспиналлом на турнире UFC 300

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец Стипе Миочич отказался от поединка с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC 300. Об этом рассказал Аспиналл, который в настоящий момент времени удерживает временный титул UFC в тяжёлом дивизионе.

«Представители UFC связывались с моим менеджером и предлагали мне бой на турнире UFC 300 против Стипе Миочича. Я согласился на это предложение, но позже нам сказали, что Стипе отказался драться», – сообщил Аспиналл в своих социальных сетях.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 13 апреля текущего года в Лас-Вегасе (США).

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил о том, чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс проведёт свой следующий поединок против Стипе Миочича.