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Бивол рассказал, как он относится к Бетербиеву

Бивол рассказал, как он относится к Бетербиеву
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос о том, как он относится к своему соотечественнику Артуру Бетербиеву, с которым он может провести следующий поединок. По словам Бивола, он ко всем относится дружелюбно.

«Как я отношусь к Бетербиеву? Я дружелюбен к каждому человеку. Я дружелюбен ко всем своим соперникам. Я никогда не смотрю на них с сердитым лицом. Хотя такие люди мне встречались! Которым нужно несколько месяцев, чтобы ментально подготовиться к бою. Поэтому они смотрят на соперника с серьёзным лицом. Что касается меня, мне нужен 1-2 дня, чтобы подготовиться к бою», — сказал Бивол в интервью Fight Hub.

Напомним, Бетербиев удерживает титулы по версиям WBC, IBF и WBO. Ожидается, что в 2024 году Бивол и Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

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