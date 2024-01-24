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Эрлинг Холанд высказался о Хабибе после личной встречи

Эрлинг Холанд высказался о Хабибе после личной встречи
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23-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о недавней встрече с известным российским бойцом, бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым. Прославленные спортсмены пересеклись в Аду-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

«Было приятно встретить легенду здесь, в Абу-Даби!» — написал Холланд.

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но Хабиб заявлял, что решение уйти окончательное.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом:

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