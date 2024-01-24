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Бивол ответил на вопрос, кого он хочет видеть победителем в бою Усика и Фьюри

Бивол ответил на вопрос, кого он хочет видеть победителем в бою Усика и Фьюри
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Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол признался, что не будет болеть за кого-то конкретно в противостоянии британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и украинского чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика. Их поединок состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

«Хотел бы я, чтобы победил Тайсон или Усик? На самом деле мне абсолютно всё равно. Я просто хочу посмотреть хороший бой. Хочется увидеть что-то, что можно будет использовать самому в будущем. Неважно, кто выиграет. Они оба не мои друзья. Но они хорошие боксёры, и иногда я смотрю их бои», — сказал Бивол на канале Fight Hub TV в YouTube.

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри:

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