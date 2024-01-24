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Шон Стрикленд раскрыл, чем может заняться после ухода из ММА

Шон Стрикленд раскрыл, чем может заняться после ухода из ММА
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что по окончании профессиональной карьеры в смешанных единоборствах может попытаться занять какую-то государственную должность.

«После того как через несколько лет я закончу выступления в ММА и буду сидеть на большой куче денег, то, вероятно, попробую баллотироваться на какую-нибудь государственную должность. Я никогда не выиграю, но я лучше буду заниматься чем-то, что меня волнует», — написал Стрикленд.

В последнем поединке Стрикленд встречался с Дрикусом дю Плесси (ЮАР). Бой продлился всю дистанцию и завершился раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца.

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