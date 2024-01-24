Серхио Мора рассказал, к чьей победе склоняется в бою Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне эксперт Серхио Мора рассказал, почему верит в победу Дмитрия Бивола в возможном поединке с Артуром Бетербиевым.

«Всякий раз, делая выбор между чистым панчером и чистым боксёром, я буду отдавать предпочтение чистым, умным боксёрам. У Бивола есть всё необходимое, чтобы погасить ударную мощь Бетербиева. Он здорово работает ногами, у него есть джеб, он умело двигается слева направо, наносит удары по корпусу. И главное, он может следовать выбранной стратегии до конца. А это как раз то, что нужно в боях с соперниками, которые наносят силовые удары.

Бетербиеву удобно наносить удары в плечи, в грудь, в предплечье. Вот почему он такой сокрушительный – у него есть план и дисциплина на все случаи жизни.

Бивол должен быть идеальным на протяжении 12 раундов. Ведь он не собирается побеждать Бетербиева нокаутом. Бивол никого не нокаутировал уже несколько лет. Так что всё будет зависеть от того, сможет ли он быть идеальным в течение 12 раундов», — приводит слова Моры DAZN.