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«Это уже невкусно». Кравцов высказался о возможном бое Фёдора с Тайсоном

«Это уже невкусно». Кравцов высказался о возможном бое Фёдора с Тайсоном
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о потенциальном поединке между прославленным российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Фёдором Емельяненко и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном (США). Ранее Фёдор заявил, что обе стороны согласны на бой. Он может состояться по правилам бокса.

«Бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном, возможно, состоится. Насколько я знаю, саудовцы там должны организовать. Но, опять-таки, кроме имён там ничего не интересно. Одному под 50, другому за 50. Это бред со спортивной точки зрения. Это уже невкусно, скажем так», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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