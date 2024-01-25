Гаджиев: шансы Немкова получить бой с Нганну в ближайшее время равны нулю

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу потенциального поединка между российским бойцом ММА Вадимом Немковым и Фрэнсисом Нганну. По мнению Гаджиева, вероятность организации такого боя в ближайшее время нулевая.

«Я считаю, шансы равны нулю. Тут вопрос не в Вадике. Я считаю, что он мог бы подраться с Фрэнсисом. Но просто посмотрите, что происходит в карьере Нганну. Он сейчас является восходящей звездой бокса. Посмотрите на то, какие у него гонорары. За бой с Джошуа он, по-моему, получит $ 20 млн. Мы же понимаем, как устроен человек. Тот же Магомед Исмаилов, да и любой другой боец. Здесь вопрос теперь к PFL. Как они собрались мотивировать Нганну на бой против Немкова? Это сколько он должен получить? Я в этот бой не верю», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.