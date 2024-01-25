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Гаджиев: Дацик не в самой лучшей форме. Емельяненко это добавляет шансов

Гаджиев: Дацик не в самой лучшей форме. Емельяненко это добавляет шансов
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался на тему реванша между российскими бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Ранее сообщалось, что стороны собираются начать финальные переговоры.

«Думаю, что Слава не в самой лучшей форме. Поэтому Александру это добавляет шансов. Но главный вопрос – состояние Сани. Общественность понимает, что он не употребляет алкоголь. Главный вопрос: как давно? И непонятно, хватило ли ему времени на какую-то мало-мальскую подготовку. Я думаю, что нет. Их главной движущей силой являются деньги. Никого не осуждаю, потому что деньги – главный двигатель индустрии. Но расчёт команды Александра не на хорошую форму Емельяненко, а на плохое состояние Славы. Но шансы – 80 на 20 в пользу Дацика», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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