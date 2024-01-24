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Стала известна причина падения бойца MMA с 10-го этажа в Ростове

Стала известна причина падения бойца MMA с 10-го этажа в Ростове
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Российский боец смешанного стиля Магомед «Веном» Зайналов, который, как стало известно ранее, выпал с 10-го этажа в Ростове-на-Дону, разбился из-за инцидента с домашним животным, сообщает телеграм-канал Mush.

По словам жены спортсмена, он попытался спасти кота, выскочившего на балкон, однако сорвался и упал. Также сообщается, что у бойца повреждены таз и ноги.

Магомеду Зайналову 24 года. На его счету в смешанных единоборствах четыре победы, 10 поражений и одна ничья. Поединок с Кузьминовым должен был состояться 2 февраля.

2 февраля Зайналов должен был провести поединок с соотечественником Эдуардом Кузьминовым.

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