Сосулин: Тим Цзю в топе нашего веса, но чего-то сверхъестественного в его боксе не вижу

Чемпион России – 2022 и участник чемпионата мира – 2023 россиянин Павел Сосулин (8-0, 3 KO), выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался о лидерах дивизиона.

«Я потихонечку и помаленечку подбираюсь к топам, я никуда не спешу. Есть даже определённая фан база людей, которым нравится мой бокс. Мы с моей командой хотим добыть самые престижные пояса. Естественно, я смотрю на бокс Тима Цзю. Он в топе нашего веса. Плюс Джермелл Чарло. Ничего сверхъестественного в их боксе я не вижу. Это боксёры, у которых есть свои заготовки. Но при должной подготовке можно боксировать со всеми», — цитирует Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Цзю победил единогласным решением временного чемпиона WBC американца Брайана Мендосу.

Сосулин 3 февраля оспорит вакантный титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг с Фатихом Келешем (17-2-1, КО 10) из Турции.