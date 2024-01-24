Макс Холлоуэй объяснил, почему согласился на бой с Гэтжи в лёгком весе

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй прокомментировал организацию поединка в лёгком дивизионе (до 70 кг) с соотечественником Джастином Гэтжи, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Оливейра и Ислам были заняты, а я только что одержал большую победу над Корейским Зомби. Да и к тому же бой за титул в полулёгком весе уже устроен.

Было похоже на то, что Джастину Гэтжи нужен партнёр по танцам, Ислам и Оливейра заняты, и моё имя было произнесено. Пояс BMF – это здорово. Находясь всего в 4,5 кг от полулёгкого веса, я могу выступать в обоих дивизионах», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу Кевина Айоле.