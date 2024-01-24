Бивол: Кроуфорд — лучший, и, если он говорит о бое с Канело, значит, это возможно

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO).

«Когда я пришёл в боксёрский зал, первым правилом было уважение к весовым категориям. Хотя я не знаю, что Кроуфорд собирается есть. Он лучший боец. Всё, что укладывается в его планы, не является безумием. Если он об этом думает и говорит, значит, это возможно», — приводит слова Бивола издание BoxingScene.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.